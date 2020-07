Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »: et il s’agit de… le nouvel ami de Jean-Luc Reichmann

5 ( 4 )



Enfin un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Après cette image de fond de style japonais, enfin c’est en tout cas l’idée d’Antonin et d’une majorité d’internautes, voilà qu’un petit bout d’indice a commencé à pointer le bout de son nez, en bas à droite de la fameuse étoile de midi.



Et selon la célèbre page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? », il s’agit d’un vase bleu. Et si les connaisseurs ont raison, il s’agit d’un vase ming. Et dans ce cas on se dirige plutôt vers la Chine, et non le Japon. Déjà que c’était pas simple, voilà qui devrait encore un peu plus compliquer les choses.

En même temps rappelons tout de même que cette étoile est une très grosse étoile, l’étoile de l’été. Pas moins de 204 cases à découvrir… ce qui signifie qu’elle n’est pas prête d’être trouvée.



En toute logique les indices vont être rares et surtout particulièrement tirés par les cheveux afin qu’elle puisse tenir en haleine les téléspectateurs toute ou partie de l’été.

Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi », mais…

Malgré ce nouvel indice qui se dévoile à peine, Antonin a échoué aujourd’hui en proposant le nom de la star du 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut.

Noms déjà proposés : Shinzō Abe (Premier ministre du Japon, ndrl), Teddy Riner, Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut.

Nouvelle victoire pour Antonin

Et sinon Antonin continue doucement mais sûrement son parcours dans les « Douze coups de midi ». Nouvelle victoire aujourd’hui et quelle victoire. Notre maître de midi a signé un coup de maître à 20.000 euros dont 10.000 pour sa cagnotte.

À ce jour, elle s’élève à 64.385 euros de gains et de cadeaux dont 32.000 euros de cash !

Jean-Luc Reichmann nous présente son nouvel ami

Et pendant ce temps-là l’animateur de votre jeu quotidien préféré agrandit son cercle d’amis. Aujourd’hui sur Instagram, il nous a présenté son tout nouvel ami.

Retrouvez les « 12 coups de midi » demain, mercredi 8 juillet 2020, dès 12 heures sur TF1 et en replay gratuit sur MYTF1 durant une période maximale de 7 jours.

