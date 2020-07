Un si grand soleil : Brochot chute, Virgile s’en va, ce qui vous attend jeudi 9 juillet (épisode n°434 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et que vous êtes impatient de savoir la suite, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 434 du jeudi 9 juillet, c’est la chute de Brochot !



En effet, grâce à Gary qui a repéré les hommes de Brochot sur la vidéo, Colin est arrêté et interrogé par la police.



Il avoue qu’il était sous les ordres de Brochot et que c’est grâce à lui, en payant l’un des jurés, qu’il a réussi à obtenir un verdict clément à l’issue de son procès. Le procureur décide alors de faire appel de la décision et Gary n’est pas peu fier de lui.

De son côté, Quentin doit trouver un nouvel emploi tandis qu’à la paillotte, Manu découvre que Victor rachète les parts de Virgile, qui abandonne les Sauvages. Manu, choqué, donne rendez-vous à son ami.



Virgile annonce alors à Manu qu’il part. Il a décidé de partir le plus loin possible, avant de proposer à une inconnue de partir ensemble pour Bali.

Rendez-vous mercredi 8 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

