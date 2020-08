4.5 ( 8 )



« 9-1-1 » : saison 3 inédite dès le 27 août sur M6 ! En voilà une bonne nouvelle ! Le charme des équipes du 9-1-1 vous manquait ? La saison 3 inédite débarque à compter du 27 Août 2020 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Une saison 3 qui s’annonce dévastatrice pour la brigade 118….

« 9-1-1 » : saison 3 inédite : à propos

Alors que la réintégration de Buck est remise en cause suite à un problème de santé, les équipes du 9-1-1 se retrouvent face à une catastrophe naturelle totalement inédite en Californie : un tsunami sur la plage de Santa Monica ! Toutes les équipes d’urgence sont alors mobilisées pour tenter de sauver les nombreuses victimes parmi lesquelles Christopher, le petit garçon d’Eddie, dont Buck avait la responsabilité pour la journée…



Pour cette nouvelle saison, la brigade 118 devra faire face à des situations encore plus spectaculaires, et l’unité de l’équipe sera mise à rude épreuve lorsque l’un des membres décidera d’attaquer en justice la ville et ses responsables.

Le saviez-vous ?

– Pour simuler l’incroyable tsunami du premier épisode de cette nouvelle saison, la production s’est déplacée à Mexico pour investir l’immense cuve à eau utilisée pour le film Titanic en 1997. A l’intérieur ont été recréées, une partie de la jetée de Santa Monica située à Los Angeles ainsi que quelques rues de la ville afin de les immerger et de tourner les scènes d’inondations.

– Un tournage à haut risque pour la nouvelle recrue ! Ronda Roussey rejoint le casting de cette nouvelle saison. D’abord catcheuse professionnelle, on a pu la voir dans “Expendables 3” ou “Fast & Furious 7”. Dans la série, elle incarnera Lena Bosko, une pompière courageuse et audacieuse. Lors de son 1er jour de tournage, une porte de bateau lui est tombée sur la main lui sectionnant l’index qu’elle a donc failli perdre…

– Diffusée avant l’été sur la Fox, la série a rassemblé 10.4M de téléspectateurs et 2.3 pts 18-49 ans en moyenne par épisode (en Live+7). Il s’agit de la fiction N°1 de la chaîne et la N°3 du pays sur la cible commerciale des 18-49 ans tous Networks confondus.

– Pour son lancement en France sur M6, la diffusion de l’enchaînement de la saison 1 et 2 a rassemblé en moyenne 2.8 millions de téléspectateurs, et a enregistré un bilan de 12% auprès des 4+, 21% auprès des FRDA-50 et 19% auprès des -50 ans, permettant ainsi à M6 d’être leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans sur l’ensemble de la diffusion de la série

9-1-1, quelle est votre urgence ? Cette petite phrase vous manque ? Rendez-vous dès le 27 août pour découvrir les nouvelles aventures de notre brigade d’urgence préférée.

