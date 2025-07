Plus Belle La Vie spoilers : la mort de Samuel secoue le Mistral, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 7 au 11 juillet 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 juillet 2025 – C’est une semaine riche en émotion qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort d’un personnage phare : Samuel Gayet.







En effet, Lenny lui a tiré dessus et Samuel est transporté d’urgence à l’hôpital. Il est opéré en urgence mais l’équipe médicale ne parvient pas à le sauver, Samuel succombe à ses blessure à l’hôpital. C’est Bahram qui annonce la terrible nouvelle à Gabriel et Jennifer, qui sont anéantis.

Au commissariat, c’est aussi un terrible choc et Morgane culpabilise. Elle lui a fait un massage cardiaque et pense avoir fait les mauvais gestes… Lenny est arrêté mais la police comprend très vite que son état psychologique ne permet pas un interrogatoire.



Et Apolline se reprend en main, elle se lance dans une nouvelle activité.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025 (épisode 370) : Alors que Samuel s’apprête à prendre une décision radicale, un problème au Pavillon des fleurs l’oblige à intervenir. De nouveaux arrivants à la résidence font sensation. Au cabinet médical, Babeth taquine gentiment Gabriel sur son côté sentimental.

Mardi 8 juillet 2025 (épisode 371) : Idriss et Morgane tentent de sauver une situation qui semble désespérée. Tout le commissariat est à la recherche de l’homme en fuite. Les Mistraliens sont sur le pont et redoutent l’issue de cet événement dramatique.

Mercredi 9 juillet 2025 (épisode 372) : Barbara épaule Jennifer qui traverse une période difficile et l’aide dans sa quête d’informations. A la résidence, Morgane est surprise par quelqu’un qu’elle ne s’attendait pas à voir. Une dispute avec sa meilleure ennemie décide Apolline à prendre un nouveau tournant dans sa vie professionnelle.

Jeudi 10 juillet 2025 (épisode 373) : De nouvelles révélations viennent ébranler les certitudes de Jennifer quant à sa relation avec Samuel. A la résidence Massalia, les nouveaux arrivants organisent une fête improvisée. Il y a de l’eau dans le gaz entre Djawad et Ariane, qui ne manquent pas une occasion de se chamailler.

Vendredi 11 juillet 2025 (épisode 374) : Tourmentée, Jennifer décide d’agir pour soulager sa conscience et son cœur. De son côté, Morgane prend une décision qui ne fait pas que des heureux. Au Mistral, Apolline peine à se faire une clientèle pour sa nouvelle activité et il semblerait qu’elle connaisse la coupable…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 7 au 11 juillet 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…