Demain nous appartient en avance : Karim dit la vérité à Lou (résumé + vidéo épisode 727 DNA du 10 août 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 727 du lundi 10 août 2020 – Face au grand danger qui pèse sur Nina, Karim va finalement dire toute la vérité à Lou au sujet de Chemsea ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et on peut dire que Lou va être furieuse !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 727

Karim se rend de toute urgence chez Victor et Lou pour l’avertir d’un grand danger. Karim informe Lou qu’il vient de recevoir une vidéo menaçant leur fille Nina. Le policier doit alors avouer la véritable identité de Chemsa à Lou. Cette dernière est bouleversée. Ils n’ont cependant pas le temps de laisser place aux émotions. Il faut agir, et rapidement pour mettre Nina à l’abri.

Et quand il s’agit de leur relation, Soraya et Rémy ne sont pas sur la même longueur d’onde… Quant à Betty, elle regarde d’un mauvais œil la complicité grandissante entre sa mère et Laura.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 727 du 10 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

