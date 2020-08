Plus belle la vie : ce soir, Laetitia suspectée du meurtre (résumé + vidéo de l’épisode 4081 PBLV du 10 août 2020)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4081 du lundi 10 août 2020 – La police tient un nouveau suspect ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que l’enquête sur le meurtre de Melmont piétine, Thomas donne une info intéressante à Eric, qui fait de Laetitia Belesta une suspecte…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4081

Patrick arrive in extremis pour empêcher Ariane de tuer Sorret. Thomas, qui est remonté numéro un sur la liste des suspects, raconte à Eric qu’il a déjà croisé Laetitia au cabinet d’Alex Melmont. En interrogeant Laetitia, Boher apprend qu’elle faisait du ménage au cabinet du psy. Pour Ariane, la piste la plus sérieuse reste celle de l’homme qui a agressé son compagnon le jour de sa mort. De son côté, Emilie voit la relation de Babeth et Patrick se dégrader et s’en inquiète…

Coralie ramène Théo à la raison, après les épreuves du bac ils préviendront la police de leur découverte, en attendant ils ne disent rien au reste du groupe. Tom remercie Théo de lui avoir donné la force de quitter Luis et cette relation nocive. De son côté, Antoine a été contacté par un journaliste pour suivre sa transition…



Léo assume moyennement son rencard avec Nathalie devant Barbara. Le courant passe bien entre les deux fans de vélo qui apprennent à se connaitre ce qui déplait à Claire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4081 du 10 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

