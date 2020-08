Demain nous appartient en avance : Karim sur les nerfs (résumé + vidéo épisode 732 DNA du 17 août 2020)

4.9 ( 12 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 732 du lundi 17 août 2020 – La semaine débute et Karim ne va pas bien ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Karim est littéralement à bout de nerfs et ne sait plus quoi faire… Chemsea ne comprend pas ce qui lui arrive…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 732

L’air devient irrespirable. Karim a du mal à garder son calme tant la pression devient insupportable. Chemsa, qui ne sait rien de la situation, essaie de comprendre pourquoi Karim devient tout à coup irritable…

Et après avoir vu son plan échouer, Lou est au plus mal. Contre toute attente, Karim et Victor décident de s’allier… Quant à Georges, il ne comprend pas pourquoi Rémy reste vivre à la coloc. William et Samuel font une farce à Marianne.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 732 du 17 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

