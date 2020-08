Plus belle la vie : ce soir, la police fait le point sur les suspects (résumé + vidéo de l’épisode 4086 PBLV du 17 août 2020)

4.6 ( 12 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4086 du lundi 17 août 2020 – Une nouvelle semaine commence et l’enquête sur le meurtre de Melmont se poursuit ce soir dans votre série « Plus belle la vie ». En effet, alors que Jean-Paul et Xavier font le point sur les suspects potentiels, Revel est convaincu que Stan Mercier est le suspect numéro 1 de par son passif…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4086

Melmont filmait ses patients à leur insu. Patrick est inquiet pour sa vie privée et il est persuadé que Stan est coupable du meurtre. Malgré tout, Revel et Boher sont d’accord pour dire que Patrick reste suspect et que son alibi est faible. Boher balance à Ariane qu’un nouveau suspect, Stan, entre en jeu. Il lui fait promettre de ne pas s’en mêler. De son côté, Babeth a envie de ne penser qu’à elle, et propose des sorties à Luna…

Tom a passé la nuit à chercher l’argent. Il s’endort en plein examen, quand le Théo le réveille il ne reste plus beaucoup de temps. Antoine est en interview avec Eugénie, et la journaliste lui demande si elle peut rencontrer sa famille, Antoine lui présente ses amis, Théo et Coralie…



Annonces





Claire est pleine d’espoir et n’a qu’un objectif : celui de séduire Léo. Lila félicite Blanche et Claire de leur progression et veut trouver une troisième personne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4086 du 17 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés