Demain nous appartient en avance : William annonce une mauvaise nouvelle (résumé + vidéo épisode 725 DNA du 6 août 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 725 du jeudi 6 août 2020 – C’est une terrible nouvelle que William doit annoncer à Sylvain Moreno ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Christelle est plongée dans le coma depuis la greffe et elle risque des séquelles suite aux complications…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 725

L’opération de Christelle pour donner un rein à Laura a très mal tourné. Christelle est passée à un rien de la mort et se trouve actuellement dans le coma. William, Renaud et Marianne font le point pour envisager la suite des soins. Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Christelle. D’autant plus qu’elle est entrain de faire une crise, son cœur s’emballe. William se rend aussi vite qu’il le peut à son chevet !

Et alors qu’elle pensait l’avoir laissé derrière elle, le passé de Chemsa continue de la hanter. Renaud concocte un plan pour surprendre Marianne, mais cette dernière lui donne du fil à retordre.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 725 du 6 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

