Joséphine Ange Gardien du 14 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 14 juillet 2025 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 14 juillet 2025 : l’épisode « Les boloss »

À peine arrivée, Joséphine sauve de justesse une adolescente sur le point de se faire renverser par un bus. Il s’agit de Jeanne, une collégienne dont le comportement a récemment changé : ses résultats scolaires s’effondrent et son attitude devient inquiétante. Plus que jamais en alerte, Joséphine tente de percer le mystère : pourquoi Jeanne se met-elle ainsi en danger ? Que cherche-t-elle à prouver ? Et qui sont ces jeunes qui l’entraînent dans des défis risqués ? En tant que surveillante dans le collège, Joséphine plonge dans l’univers déroutant des ados, avec leurs codes, leurs clans et leur langage bien à eux. Déterminée à faire éclater la vérité, elle se heurte à de nombreux obstacles — à commencer par Jeanne elle-même, résolue à garder son secret, quitte à aller beaucoup trop loin…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Coline Béal (Jeanne Lambert), Delphine Mc Carty (Charlotte Lambert), Eric Savin (Christophe Lambert), Rayane Bensetti (Tony), Guillaume Denaiffe (Samuel), Thierry Samitier (Monsieur Tranchon), Arthur Choisnet (Yann Wachowski), Victor Meutelet (Mathieu), Lyna Khoudri (Vanessa Grangier), Mathilde Auneveux (Amélie), Julien Leglise (Le prof de sport), Philippe Blondelle (L’homme balèze), Thomas Séraphine (Le journaliste), Ylane Duparc (Jeune invité fête), Catherine Lefroid (L’infirmière), Aline Chaud (La dame du futur), Valéry Schatz (Le médecin), José Fumanal (Le maître d’hôtel), Cécile Hercule (La jeune femme baffe)



Et à 16h10 l’épisode « Le mystère des pierres qui chantent »

En arrivant au camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu’elle a été désignée animatrice d’un groupe d’adolescents de 14 à 17 ans… pas franchement ravis d’avoir à se passer de leur téléphone. Et pour cause : ce camp « déconnecté » ne propose ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c’est une opportunité de couper les jeunes des écrans pour leur permettre de se reconnecter à la nature et aux autres. Une idée qui ne séduit guère sa propre fille, Chanelle, 17 ans, influenceuse en herbe bien décidée à faire décoller sa chaîne YouTube, ni Léonard, 16 ans, garçon réservé dont l’univers se limite aux jeux en ligne. Seule Louison, 16 ans également, timide mais curieuse, semble se réjouir de cette parenthèse loin du monde virtuel.

Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun : ils sont tous les trois les protégés de Joséphine… et de Gabriel, un jeune ange stagiaire débordant d’enthousiasme, qui espère décrocher ses ailes à la fin de sa mission pour enfin pouvoir se téléporter ! Ensemble, Joséphine et Gabriel découvrent que derrière les silences ou les excès de ces adolescents se cachent des blessures profondes. Pour les aider à s’ouvrir et à retrouver confiance, ils organisent une randonnée en pleine forêt. Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’un mystérieux inconnu les suit à la trace…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Gary Mihaileanu (Gabriel), Alexia Fourmond (Chanelle), Grégoire Champion (Léonard), Romane Lucas (Louison), Justine Cérati (Chloé), Marine Duhamel (Camille), Bruni Makaya (Maxime), Esteban Vialle (Ben), Caroline Bourg (Clothilde), Romain Brethau (Fred), Laureline Le Bris Cep (Johanna), Julien Sabatié Ancora (Père Léonard), Frédéric Delprat (Jasper adulte), Anthony Ursin (Jasper enfant), Milo Brazzi (Garçon 1), Alessandro Minimo (Garçon 2), Ruben Aksoul (Garçon 3), Gaël Assouma (Livreur)