Karine Le Marchand révèle devoir suivre un traitement médical d’un an et demi : « L’intérieur est tout pourri »

Samedi, Karine Le Marchand a pris la parole sur Instagram pour faire une révélation inattendue à ses abonnés. En plein tournage, l’animatrice emblématique de « L’Amour est dans le pré » a confié qu’elle venait de subir un check-up médical complet… et les résultats l’ont visiblement beaucoup secouée.











« La moitié de cette valise est pleine des médicaments que m’a donnés le médecin« , a-t-elle lancé en story, visiblement éprouvée. « Je vous raconterai quand je me poserai parce que là j’ai encore un tournage mais ça ne va pas du tout. J’ai plein de trucs à faire, j’ai un an et demi de traitement, j’ai plein d’aliments que je dois supprimer, je suis dégoûtée, ça ne va pas du tout. »

« L’extérieur est pas mal encore mais alors l’intérieur… C’est tout pourri, il faut tout reprendre à zéro« , a-t-elle lancé avec un brin d’ironie. Avant d’ajouter : « Je n’ai pas de problèmes de santé, ne soyez pas affolés. »

Derrière ces mots, Karine Le Marchand évoque une série d’ajustements à faire dans sa vie quotidienne. Elle devra notamment surveiller son cholestérol, subir une échographie de la thyroïde – son médecin suspectant « des petits nodules » –, et éliminer de son alimentation plusieurs produits auxquels elle est désormais intolérante.



Un programme dense pour celle qui continue d’enchaîner les tournages et les engagements professionnels. Toujours transparente avec sa communauté, Karine promet de raconter davantage « quand elle se posera ». En attendant, elle garde son humour et son franc-parler habituels pour traverser cette période avec lucidité et courage.