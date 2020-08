« La chance de ma vie » avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison : ce soir sur France 2

4.9 ( 7 )



« La chance de ma vie » est un film de Nicolas Cuche avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison dans les rôles principaux. Et il est en mode rediffusion ce soir sur France 2 dès 21h05 ou sur France.TV pour ceux qui ne sont pas à la maison mais restent connectés.



« La chance de ma vie » : histoire, résumé, synopsis

Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n’arrive pas à garder une femme dans sa vie plus de deux semaines.

Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s’éprennent de lui.

Mais pas une petite poisse. De celles qui vous envoient à l’hôpital plusieurs fois par semaine, qui brisent votre vie professionnelle ou qui vous fâchent à vie avec vos proches. Julien est à proprement parler un vrai chat noir pour les femmes.



Joanna Sorini va vite l’apprendre à ses dépens le jour où elle le croise.

Une carrière en plein décollage, une vie amoureuse qui semblait enfin prendre un bon tournant, tout cela risque de bien changer…

Le saviez-vous ?

– Dans le film, un chauffeur de taxi ne parvient pas à prononcer correctement le nom de sa destination afin de la rentrer dans son GPS ! Une scène imaginaire ? Que neni. Virginie Efira l’a réellement vécue à Londres;

– Doublement récompensée, le film a reçu le prix du meilleur film et de la meilleure actrice pour Virginie Efira lors du Festival de la comédie de Monte-Carlo;

– Joli succès au box-office avec 1 030 150 entrées lors de sa sortie en salles;

– Le tournage s’est déroulé en Belgique durant 8 semaines.

« La chance de ma vie » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle de votre film…

« La chance de ma vie » avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison, c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

