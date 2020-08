« Le silence de l’eau » du 16 août 2020 : ce soir les 4 derniers épisodes de la saison 1

4.8 ( 9 )



Annonces





« Le silence de l’eau » du 16 août 2020. Déjà l’heure du final pour « Le silence de l’eau » ce soir sur France 3. Une série italienne sur fond d’enquête policière créée par Jean Ludwigg et Leonardo Valenti avec Ambra Angiolini,Giorgio Pasotti ou bien encore Valentina D’Agostino.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 et dès maintenant puis en replay sur France.TV

« Le silence de l’eau » du 9 août 2020 : les épisodes 5 à 8 (final saison 1)

Épisode 5 : L’étau se resserre autour de Franco. Andrea découvre en effet qu’il a rencontré Laura le jour-même de sa disparition. Pourquoi avoir menti ? Mais Franco nie toujours catégoriquement les faits. Andrea et Luisa l’interrogent sans parvenir à lui soutirer la moindre information. Se seraient-ils trompé ? Ou seraient-ils de parti-pris ? Il devient évident qu’Andrea souhaite détourner les soupçons de son fils. De son côté, Nico, le père d’Eva, se comporte de manière un peu curieuse. Quant à Grazia et Don Carlo, ils se rencontrent de plus en plus fréquemment pour des raisons bien mystérieuses. Si bien que de nombreuses personnes font figure de suspects dans le modeste village de Castel Marciano…

Épisode 6 : Luisa s’en sort avec quelques points de suture, tandis qu’Andrea se lance à la poursuite de Franco. Pour le maîtriser, il lui tire dessus. Franco est mortellement touché. Agonisant, il continue à clamer son innocence. Dit-il la vérité ? Andrea est aussitôt écarté de l’enquête. Paolo, qui lui succède auprès de Luisa, organise une perquisition chez Andrea. Il est convaincu de la culpabilité de Matteo…



Annonces





Épisode 7 : Au cours de la perquisition ordonnée par Paolo, une des chaussures de Matteo a été retrouvée tachée de sang. Est-ce celui de Laura ? De son côté, Don Carlo est prêt à reconnaître une faute. Lui aussi a vu Laura peu avant sa disparition. Andrea croit en l’innocence de son ami prêtre, mais la découverte du message vidéo de Laura brise ses certitudes…

Épisode 8 : Le sang retrouvé sur les chaussures de Matteo est bien celui de Laura. Mais Luisa et Andrea découvrent également que Don Carlo avait accompagné Laura chez un gynécologue pour commencer les procédures d’avortement. A son tour, le prêtre est aussitôt soupçonné. Andrea est tiraillée entre l’enquête sur Don Carlo et les tensions dans sa famille. Mais alors qu’un événement dramatique laisse croire que l’enquête va aboutir, Andrea découvre un élément auquel personne n’avait pensé. Il peut ainsi reconstituer les dernières heures de Laura.

Quelle audience pour le final ?

La semaine dernière la série a suscité la curiosité de 2.37 millions de Français pour 12.7% de part de marché (moyenne des deux premiers épisodes). Une belle seconde place pour la chaîne derrière le film Aux yeux de tous » proposé par TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés