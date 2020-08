« Les michetonneuses » : histoire, résumé, casting du téléfilm de France 2 ce soir

4.6 ( 11 )



Un téléfilm inédit ce soir sur France 2 : « Les michetonneuses »… Une comédie dont les femmes sont les héroïnes inspiré du roman « Les Michetonneuses » de Rose Emilien publié par Don Quichotte édition.



Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 mais aussi dès maintenant, puis en replay, sur France.TV

« Les michetonneuses » : histoire, résumé, synopsis

Eden, Maya et Anissa sont trois amies inséparables, bien qu’issues de milieux bien différents. Si Eden et Maya correspondent à tous les canons de beauté actuels, Anissa est en surpoids. Tandis que la première, se jugeant trop belle pour être pauvre, choisit néanmoins de cesser de « michetonner », la deuxième continue sans remords. Quant à Anissa, elle se trouve trop ronde pour monnayer ses charmes et n’ose pas franchir le pas. Tenant à leur liberté et rêvant d’amour, les trois banlieusardes investissent paris en dépensant tout ce qu’elles gagnent en produits de luxe. Un vol de sac et une arrestation viennent bouleverser la vie des trois amies…

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Donia Eden, Pauline Parigot, Lorry Hardel, Ilias Le Doré, Nicolas Briançon, Farida Khelfa, Marianne Basler, Paul Minthe….



Vidéo

On vous emmène maintenant sur le tournage…

Si cette présentation vous a convaincu, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 pour découvrir « Les michetonneuses ».

