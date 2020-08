« Magnum » du 5 août 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

4.4 ( 8 )



« Magnum » du 5 août 2020. Bonne nouvelle pour les fans de « Magnum ». Ce soir TF1 reprend la diffusion de la saison 2. Au programme de votre soirée 3 épisodes inédits : « Sous le signe de l’amour », « Le jeu du chat et de la souris » et « Décisions de crise ».



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr sur MYTF1 pour le replay.

« Magnum » du 5 août 2020 : vos épisodes de ce soir

« Sous le signe de l’amour » : Alors que Magnum et Higgins se font passer pour un couple en balade romantique dans le «Love Bus» afin d’enquêter pour un client, ils sont contraints de mener une toute autre enquête quand un des tourtereaux est assassiné. TC est secoué par sa rencontre avec son ancien grand amour, en visite sur l’île pour sa lune de miel.



« Le jeu du chat et de la souris » : Toute la bande est réunie pour une partie de poker quand Magnum reçoit un appel de Jin. Ce dernier est en prison et l’un de ses codétenus a entendu une conversation dans laquelle il était question d’un contrat passé sur quelqu’un. Magnum et Higgins se rendent à la prison et Rocky, le codétenu en question, leur explique qu’un contrat a été commandité sur la tête d’un civil par un chef de gang de la prison, « John le géant », à la demande d’une personne à l’extérieur. Magnum et Higgins paient la caution de Jin et tous les trois se rendent à l’adresse entendue par Rocky : dans un parc, à l’endroit où a lieu un barbecue. Des coups de feu sont tirés et l’un des barmans, Ko Chua, est blessé. Il est conduit à l’hôpital.

« Décision de crise » : Magnum et Higgins sont mandatés par une jeune femme qui soupçonne son mari d’entretenir une relation avec une autre femme. Cette enquête les conduit vers une équipe de policiers d’élite dont l’un des membres est retenu prisonnier. Ces derniers sont sont en délicatesse avec la CIA. Magnum et Higgins décident de leur prêter main forte.

« Magnum » reprend du service ce soir dès 21h05 sur TF1.

