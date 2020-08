« Nice jazz festival 2020 » : les stars chantent le jazz ce soir sur France 3 (artistes, invités et liste des chansons)

4.8 ( 5 )



Le « Nice jazz festival 2020 » est au programme télé de votre vendredi soir du 21 Août 2020. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou sur France.TV pour voir le programme en replay. Une soirée de gala exceptionnelle qui va réunir, sur la scène en plein air du Théâtre de Verdure de Nice, les meilleurs artistes du moment pour fêter le jazz, à la source de toutes les musiques populaires du XXe siècle.



« Nice jazz festival 2020 » : liste des artistes et invités

Sur le modèle du Concert de Paris du 14 Juillet, ce nouveau show revisite les plus grands tubes de l’histoire du jazz grâce à la rencontre de chanteurs et de musiciens parmi les plus doués du moment, tous horizons confondus : Ibrahim Maalouf, Natalie Dessay, Thomas Dutronc, Ayo, Angélique Kidjo, Ben l’Oncle Soul, Liz McComb, Hugh Coltman, Tom Leeb, Hugues Aufray et tant d’autres.

Le « Nice jazz festival 2020 » en quelques mots

Pour cette grande fête du jazz, France 3 a fait appel à deux maîtres de cérémonie parfaits : André Manoukian et China Moses. L’un est un pianiste de jazz hors pair et une figure emblématique de France 3, intarissable conteur capable de relever tous les défis d’improvisation ; l’autre est une chanteuse de jazz passionnée, qui mettra son énergie, son talent et sa bonne humeur communicative au service de ce programme inédit.

Avec leurs invités, ils revisiteront les standards du jazz ancrés dans l’inconscient collectif, accompagnés par un orchestre composé d’une formation de cuivres et d’un trio jazz. Ils évoqueront aussi les grandes heures qui ont marqué la longue histoire d’amour entre la France et le jazz, mais aussi avec le Nice Jazz Festival, premier du genre au monde créé en 1948.



La réalisation, originale et innovante, traduira l’atmosphère intime des clubs de jazz dans ce décor en plein air face à la mer, renforcé par la projection sur écran des visages de personnalités légendaires du jazz et les enseignes mythiques des clubs de jazz française qui ont fait la légende d’artistes tels que Sidney Bechet, Louis Armstrong, Joséphine Baker, Django Reinhardt, Nina Simone ou Miles Davis…

La soirée enchaînera les séquences musicales cover, les medleys d’improvisation d’André Manoukian en duo avec China ou Élodie Frégé et les histoires secrètes d’André sur les morceaux les plus emblématiques ou les personnalités qui ont façonné la légende du jazz en France.

LA PLAY LIST

My baby just care for me

This is a man’s world

I just want to make love to you

What a wonderfull world

Pata pata

A golo

Summertime

Fly me to the moon

A change is gonna come

Unforgettable

Smile

I’ve got you under my skin

Ain’t no sunshine

The girl from ipanema

Georgia on my mind

Me & mrs jones

Don’t explain

Cheek to cheek

Human nature

J’attendrai

Le cinéma

Tiens toi bien à mon cœur

La complainte de Mackie

Vidéo

Des images ? En voici quelques-unes…

🎺🎹 Vendredi à 21.05, les stars chantent le jazz sur #France3 à l'occasion du @nicejazzfest ! Une émission présentée par @andremanou et @chinamoses ! 🎼 pic.twitter.com/zVyQpzKrsb — France 3 (@France3tv) August 20, 2020

Avec le « Nice jazz festival 2020 » France 3 entend bien rendre ses lettres de noblesse et démocratiser le jazz auprès d’un large public, toutes générations confondues. Alors rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et sur France.TV.

