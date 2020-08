« Le poids des mensonges » en mode rediffusion ce soir sur France 2

5 ( 4 )



« Le poids des mensonges » est encore en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou dès maintenant en avant-première puis en replay sur France.TV.



Déjà diffusé à plusieurs reprises sur France 2, ce téléfilm réalisé par Serge Meynard met en scène : Sara Martins, Thierry Godard, Anne Suarez, Michèle Moretti, Christian Rauth ou bien encore Céline Cuignet…

Dans le « Le poids des mensonges », un enfant disparaît… et le mensonge sur lequel était bâti un couple modèle vole en éclats. La détonation va en révéler d’autres encore. Le réalisateur Serge Meynard (Paradis criminel, La Nuit du réveillon, J’ai épousé un inconnu, etc.) et la romancière et scénariste Elsa Marpeau (Mystère au Moulin rouge, Mystère à l’Opéra, Mystère à la tour Eiffel, Indiscrétions, Capitaine Marleau, etc.) adaptent le roman de Patricia MacDonald, la reine du polar psychologique.

« Le poids des mensonges » : histoire, résumé officiel, synopsis

Luisa a tout pour être heureuse : elle vit avec Mathieu, l’homme qu’elle aime, et Arthur, le fils que Mathieu a eu avec Émilie, décédée quelques années plus tôt dans un accident. Le jour de ses 6 ans, devant toute la famille, le petit garçon prononce pour la première fois ces mots qui la touchent tant : « Merci, maman ! ».



Mais le lendemain, durant la fête de l’école, Arthur disparaît sans laisser de traces.

Le commandant Sophie Colbert est chargée de l’affaire. Il faut agir vite, chaque heure passée rend plus inquiétante la disparition de l’enfant et éloigne les chances de le retrouver en vie. D’autant que personne ne revendique l’enlèvement.

Luisa, qui n’est même pas mariée avec le père d’Arthur, paraît de plus en plus suspecte aux policiers. Après tout, légalement, elle n’est rien du tout par rapport à l’enfant…

C’est ainsi que les mensonges sur lesquels elle a bâti son couple refont surface. Soupçonnée par Mathieu et par la police, Luisa se débat pour prouver son innocence tandis que le piège se referme sur elle.

Le saviez-vous ?

– LE POIDS DES MENSONGES » a reçu le GRAND PRIX 2017 FILM DE TELEVISION au FESTIVAL « POLAR » de COGNAC.

– Lors de sa première diffusion, c’était en décembre 2017, le téléfilm a suscité la curiosité de 4 millions de Français soit 16.8% de part de marché.

#audiences @France2tv

Belle performance hier pour la fiction "Le poids des mensonges" avec #ThierryGodard #SarahMartins qui a réuni + de 4M de tvsp pour 16,8% de PdA pic.twitter.com/pXZ8bm8dDH — France2ServicePresse (@France2_Presse) December 9, 2017

