Un Si Grand Soleil du 1er mai : Elisabeth s’allie à Boris (résumé et vidéo épisode 1388 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1388 en avance – Que va-t-il se passer demain dans la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 1er mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Le procureur fait le point avec Becker et Manu. Manu souligne le fait que d’habitude les cambrioleurs s’en prennent aux villas de luxe. Ce n’était pas le cas de la maison des Aguerra, il pense qu’un proche les a informés. Pendant ce temps là au cabinet, Johanna demande à Florent comme il va. Il est choqué par la mort de Philippe, il trouve ça injuste.

Alain quitte l’hôpital avec Elisabeth, qui l’emmène à la maison. Sur place, elle est aux petits soins avant d’aller travailler. Alain la remercie de recoller les morceaux. Elisabeth ne répond pas, elle a les larmes aux yeux.



Publicité





Pendant ce temps là, Boris est avec Laurine. Elle l’informe que Catherine va revenir s’installer. Boris ne comprend pas pourquoi elle reste avec eux, mais elle pense que c’est dans son intérêt. Elle pense qu’il devrait se réconcilier avec eux, mais il ne veut absolument pas.

Manu fait une enquête de voisinage. Personne n’a rien vu, rien entendu. Et Alex visionne la vidéo-surveillance. De son côté, Florent téléphone à Marc. Il lui dit que la police ne fait rien et n’a pas su éviter la mort de son client.

Elisabeth est de retour chez L Cosmétiques, elle fait le point avec Berthier et Boris. Boris est rassuré pour Alain et se dit désolé vis à vis de ses parents. Elisabeth lui dit qu’il n’y est pour rien, elle lui dit qu’on ne choisit pas ses géniteurs.

Anne et Arnaud rentrent chez eux. Ils sont émus, tout est toujours sans dessus dessous. Arnaud décide de jeter ce qui est cassé, Anne craque et fond en larmes. Au lycée, Thaïs rigole avec Maéva. Elle reçoit un message vocal d’Arnaud, il lui demande de passer à la maison il a quelque chose à lui donner. Maéva trouve glauque qu’elle retourne là-bas et lui dit de faire attention à elle.

Claudine informe François des dernières menaces d’Elisabeth mais il ne s’inquiète pas. Claudine pense qu’il devrait abandonner l’idée de placer Catherine mais il refuse de céder. Pendant ce temps là, Catherine en parle à Alix, qui trouve tout ça osé.

Elisabeth vient parler à Boris. Elle le remercie pour ce qu’il lui a dit et lui dit qu’elle cherche un allié contre ses parents. Elle veut contrecarrer François pour sauver les emplois de L Cosmétiques. Boris est partant.

Thaïs retrouve Arnaud, qui lui offre le jeu de go de son père. Philippe voulait qu’il soit à elle. Thaïs est touchée mais lui demande si elle ne veut pas le garder. Arnaud insiste, il veut respecter ses dernières volontés. Thaïs accepte et prend Arnaud dans ses bras, il pleure. Ils s’embrassent.

Manu revient bredouille mais Alex a trouvé quelque chose : la vidéo d’une camionnette derrière les Aguerra.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Manu fait une énorme découverte sur Philippe ! (résumé épisode du 14 mai 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 1er mai extrait, l’alliance d’Elisabeth et Boris

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv