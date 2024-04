Demain nous appartient spoiler : Jordan sous le choc face à la déclaration de Violette ! (vidéo épisode du 3 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette va enfin ouvrir son coeur à Jordan dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme va se dévoiler et faire une déclaration à Jordan…











Violette attend Jordan à la sortie du lycée pour lui parler… Elle tient à s’expliquer concernant la photo de lui que Bastien a envoyé à tout le lycée. Il s’agissait d’une erreur, il devait lui envoyer la photo à elle et non pas à tout le monde. Violette est un peu gênée, elle confie à Jordan que Bastien l’a pris en photo pour elle et elle lui a demandé de lui envoyer…

Jordan est à côté de la plaque, il pense que Violette aime bien son sweat… Sauf qu’elle lui précise que c’est surtout parce qu’il est dedans ! Jordan comprend qu’il s’agit d’une déclaration. Il est sous le choc et aucun mot ne sort… Violette retourne en cours en bégayant.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1679 du 3 mai 2024 : Violette ouvre son coeur à Jordan

