« N’oubliez pas les paroles » vidéo : et une 10ème victoire pour Valérie qui affiche 50.000 € de gains !

4.8 ( 12 )



Annonces





« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Grand jour aujourd’hui pour Valérie dans le jeu « N’oubliez pas les paroles ». La nouvelle maestro belge a franchi le cap symbolique des 10 victoires ce qui lui a permis de remporter un séjour de rêve dans un hôtel 4 étoiles situé en Drôme Provençale.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Mais revenons-en à son parcours dans le jeu musical de Nagui. Aujourd’hui deux victoires supplémentaires et surtout 11.000 euros de plus dans sa cagnotte : 10.000 euros dans le premier numéro, 1.000 euros dans le second.

Récapitulatif

🎤 Nombre de victoires : 11

🎤 Gains du jour : 11.000 euros

🎤 Total des gains : 50.000 euros



Annonces





« N’oubliez pas les paroles » classement

Même si notre candidate effectue un très beau début de parcours, cela n’a pour l’instant aucune influence sur le classement des plus grands maestros, synonyme de qualification pour les prochains masters mais aussi pour le Tournoi des Maestros. Voici le TOP 20 des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

5 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

6 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

7 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

8 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

9 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

10 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

11 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

12 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

13 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

14 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

14 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

16 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

17 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

18 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

19 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

20 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

« N’oubliez pas les paroles » vidéo

Vous ne connaissez pas Valérie ? Découvrez-là avec cette vidéo replay sur le titre « Ça Plane Pour Moi » de Plastic Bertrand.

Nagui, Cruella, les Zikos seront de retour demain dès 18h40 sur France 2 ou sur France.TV pour un accès gratuit aux replay durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés