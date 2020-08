Un si grand soleil : Victor sauvé, Joshua dans de sales draps, ce qui vous attend vendredi 28 août (épisode n°468 en avance)

4.3 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il arriver à Victor demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 468 du vendredi 28 août, Victor est au plus mal…



En effet, il a fait une violente réaction allergique suite aux antibiotiques administrés par Joshua et il est dans un état critique.



Claire est déterminée à porter plainte contre Joshua, qui va devoir s’expliquer devant le Conseil de l’Ordre des médecins et risque la radiation définitive… Joshua est mal et se confie à Gary sur son erreur médicale et son addiction. Gary promet alors de l’aider et de lui trouver un bon avocat.

Mais plus tard, Victor est tiré d’affaire. Alain informe Claire que c’est grâce à Joshua !



De leur côté, Anissa et Antonin continuent de se rapprocher et les regards qu’ils s’échangent n’échappent pas à leurs amis, qui se posent des questions… Quant à Enzo, il supplie toujours Inès de lui pardonner, en vain.

Rendez-vous vendredi 28 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

