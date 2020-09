Audiences TV prime 19 septembre 2020 : « Meurtres en pays Cathare » en tête, « The Voice Kids » puissant sur cibles, « Fort Boyard » faible

4.8 ( 9 )



Audiences TV prime 19 septembre 2020. Dans la course à l’audimat de ce samedi soir c’est le téléfilm inédit de France 3 « Meurtres en pays Cathare » qui s’est imposé en tête avec 5.18 millions de téléspectateurs et 25.4% de part de marché. Très large domination de la chaîne.



Audiences TV prime 19 septembre 2020 : les autres chaînes du TOP 5

On retrouve ensuite « The Voice Kids » dont TF1 diffusait hier soir la première soirées des battles. 3.39 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 19.1% des téléspectateurs. Notez une large domination sur cibles avec notamment 27.6% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#thevoicekids de nouveau largement LEADER SUR CIBLES avec 27,6% FRDA-50 ans très loin devant les autres chaînes. Et avec 3,4 millions de téléspectateurs, le programme est aussi en hausse vs les battles de la saison 6. 💪🏻❤️🙏🏻 pic.twitter.com/s76jfMPKQG — ITV Studios France (@itvstudiosfr) September 20, 2020



Soirée plus difficile pour France 2 et le dernier numéro de « Fort Boyard » . Comme quoi ce jeu qui cartonne l’été a toujours plus de mal en septembre. Hier soit seuls 1.90 millions d’aventuriers et 10.1% de part de marché. C’est le plus mauvais résultat de la saison.

On retrouve ensuite M6 et la suite de la saison 2 de la série « The Rookie : le flic de Los Angeles ». Oui mais non. À peine 1.60 million de fans et 8.1% de part d’audience. C’est faible comme tous les samedis soir pour la chaine.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Échappées Belles ». Hier soir direction Rouen pour un numéro en rediffusion. Mais tout de même 1.08 million d’amateurs (pda 5.3%)/

