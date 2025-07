« O.P.J » du 15 juillet : la suite de la saison 6 ce soir sur France 3

Publicité





« O.P.J » du 15 juillet 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « O.P.J ». Au programme aujourd’hui, le second épisode inédit.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« O.P.J » du 15 juillet 2025 : votre épisode inédit

Enquête 2 : LE FRUIT DÉFENDU

Jade Boyer (Sara Mortensen), propriétaire d’une exploitation maraîchère dans les hauteurs de La Réunion, est découverte dissimulée sur une scène de crime : le lieu du meurtre de Luigi Rossi, un ami proche du lieutenant Jackson Bellerose (Nathan Dellemme). Bien qu’elle affirme n’avoir été qu’au mauvais endroit au mauvais moment, Jade intrigue de plus en plus le lieutenant : son mari a mystérieusement disparu, ajoutant à l’ombre qui plane sur elle. Dévasté par la mort de son ami, Jackson s’implique personnellement dans l’enquête, laissant ressurgir ses plus sombres démons…



Le casting

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Laurent Robert (Liam Pomarès), Mona Claude (Alice Bontemps), Frédéric Chau ((Nico Storelli)

Guests : Sara Mortensen (Jade Boyer) et Hubert Delattre (Gaëtan Boyer)