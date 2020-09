« Balance ton post » vidéo du 10 septembre : Cyril Hanouna presse un invité de quitter le plateau après une quenellle

4.9 ( 7 )



Annonces





« Balance ton post » vidéo du 10 septembre 2020. Ambiance particulièrement tendue hier soir sur le plateau de « Balance ton post » sur C8. Alors qu’un grand débat était organisé sur les anti-masques, l’animateur avait pour invité Patrick Bellier, pneumologue et allergologue, qui refuse de porter le masque et refuse même les patients qui le portent car selon lui le masque représente un danger…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et si tout allait bien, ou presque, sur le plateau, un spectateur a souhaité prendre la parole après avoir été témoin d’une quenelle (salut nazi inversé, ndrl) de la part de ce dernier qu’il a qualifié « d’illuminé ».

Invitant Cyril Hanouna à revoir les images, et prenant à témoin d’autres personnes présentes hier soir, il s’est interrogé sur la présence de ce monsieur sur le plateau de l’émission.

« J’ai un peu honte. Mais il est outrancier quand même… » a rétorqué le médecin reconnaissant donc à demi-mots être l’auteur de ce geste totalement déplacé.



Annonces





Très vite Cyril Hanouna a qualifié cette attitude d’inadmissible l’invitant à quitter le plateau. « On ne fait pas ça ici, c’est inadmissible (…). On vous a écouté, on a écouté vos élucubrations depuis tout à l’heure. Là, franchement, si c’est pour faire des choses comme ça sur le plateau, vous pouvez le quitter. Prenez vos affaires et quittez le plateau ».

Sur le plateau de #BalanceTonPost un spectateur a aperçu qu’un intervenant avait fait un geste inacceptable. Averti, @Cyrilhanouna lui demande de quitter le plateau, voici la séquence entière. pic.twitter.com/jSKoDoR4Uw — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) September 10, 2020

Et si ce dernier a obtempéré, notez qu’il est parti dans une grande confusion ne respectant aucune distanciation sociale avec certains autres intervenants du plateau.

« Balance ton post » revient jeudi prochain sur C8. D’ici là retrouvez-le replay intégral de l’émission d’hier soir sur Mycanal.fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés