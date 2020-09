Demain nous appartient en avance : Alex continue de plonger (résumé + vidéo épisode 761 DNA du 25 septembre 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 761 du vendredi 25 septembre 2020 – La semaine s’achève et Alex continue de s’enfoncer dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ce soir, il profite que Chloé a le dos tourné pour appeler Flore alors qu’il passe un moment avec la petite Céleste…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 761

Le lendemain de l’enterrement de Jacques, Alex se confie à Chloé sur cette journée riche en émotions. Lorsque cette dernière lui confie la petite Céleste, il en profite pour appeler celle qui occupe désormais ces pensées : Flore !…

Perdu, Alex ne se rend pas compte que Judith va de plus en plus mal. Sandrine prend une décision quant à l’avenir du lycée, qui risque de ne pas plaire à tout le monde… Et Alma, la nouvelle professeure d’anglais, fait un lapsus en rendant une copie, dévoilant une partie de sa vie privée à ses élèves.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 761 du 25 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés