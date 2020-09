Plus belle la vie : ce soir, Lola est amoureuse (résumé + vidéo de l’épisode 4115 PBLV du 25 septembre 2020)

5 ( 4 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4115 du vendredi 25 septembre 2020 – Lola est tombée amoureuse de Noé dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et ce soir, elle va se confier à son frère, qui se montre optimiste et pense que ce n’est pas impossible que ça fonctionne entre eux…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4115

Thomas s’énerve contre Sophie, il se sent impuissant et ne comprend pas quelle emprise elle a sur Roland. Père et fils en arrive à un point de non-retour, la situation éclate et Roland, coincé par son secret, dit des horreurs à Thomas. Ce dernier souffre beaucoup et n’arrive pas à passer au-dessus de tout ça. L’ambiance est électrique au bar. De son côté, Lola finit par avouer à Kilian qu’elle est amoureuse de Noé et supplie son frère de ne rien dire à personne…

Abdel informe César et Barbara que les Horn ont acheté un terrain à une somme anormalement basse. Quand ils se rendent sur place, César et Barbara apprennent par la fille du propriétaire qu’il est mort d’une façon mystérieuse sur son bateau alors qu’il était un marin expérimenté…



Annonces





Nathan peste contre le chauffe-eau qui ne marche pas. Yvonne propose les services de son ami André et en profite pour montrer une prise défectueuse dans sa chambre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4115 du 25 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés