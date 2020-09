Demain nous appartient en avance : la police apprend la mort de Catherine (résumé + vidéo épisode 757 DNA du 21 septembre 2020)

5 ( 4 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 757 du lundi 21 septembre 2020 – La police apprend la mort de Catherine Bertrand d’une bien étrange façon ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Martin et Georges reçoivent des photos de la mort de Catherine par courrier ! Ils sont perplexes…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 757

En ouvrant une enveloppe d’apparence classique, Georges va en réalité faire une sordide découverte. Un expéditeur anonyme a transmis à la police des photos du cadavre de Catherine Bertrand ! Il en informe aussitôt Martin et les deux hommes remarquent une chose : les méthodes d’assassinat de Jacques et de Catherine sont différentes. L’hypothèse d’un second tueur est alors envisagée…

De son côté, Luke doit affronter les foudres du lycée pour un crime qu’il nie avoir commis. Et Ben présente des excuses à une personne du lycée pour une toute autre raison…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 757 du 21 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

