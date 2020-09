« Tous en cuisine » ce soir : les deux recettes du lundi 21 septembre 2020

4.5 ( 11 )



« Tous en cuisine » ce soir en direct sur M6, c’est avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. En ce lundi 21 septembre 2020, début d’une nouvelle semaine et deux recettes au menu : un plat et un dessert.



Pour ne rien rater rendez-vous dès 18h40 sur M6 et sur 6Play.

« Tous en cuisine » ce soir : les deux recettes de ce lundi 21 septembre 2020

LÉGUMES FARCIS ET CÉRÉALES AU FOUR

Les ingrédients pour 4 personnes



600g de viande de veau haché

4 oignons roses de Roscoff épluchés et cuits entiers à l’eau 20 minutes

4 tomates de belle taille lavées

1 gousse d’ail épluchée et hachée

¼ de botte de persil lavée et hachée

1 botte de brocoletti ou choux kale ou 2 à 3 feuilles de choux verts cuits à l’eau bouillante

25g de beurre

40g de quinoa

40g de boulgour

40g de couscous fin

50cl d’eau + 200g de coulis de tomate

½ cuil. à café de curry en poudre

½ cuil. à café. de curcuma

½ cuil. à café de cannelle en poudre

½ cuil. à café de sel de céleri

1 anis étoilé

20g de beurre fondu

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet + 1 plat pouvant aller au four

1 planche + 1 couteau éminceur + 1 couteau d’office

1 cocotte + 1 spatule + 1 moulin à légumes

ANANAS RÔTI À LA VANILLE COCO

Les ingrédients pour 4 personnes

1 ananas épluché

½ litre d’eau

150g de sucre

1 zeste de citron jaune

1 gousse de vanille

50g de beurre

40g de sucre

sorbet noix de coco ou yaourt

2 cuil. à soupe de noix de coco torréfiée

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet

1 planche + 1 couteau éminceur

1 poêle + 1 spatule

Au menu du reste de la semaine…

Au menu du reste de la semaine, à savoir du mardi 22 au vendredi 25 septembre 2020 inclus..

Mardi 22 septembre 2020 :

– CAMEMBERT PANÉ CROQUE MONSIEUR

– MOULES AU BOUILLON CURRY ROUGE CRÉMEUX

Mercredi 23 septembre 2020 :

– BURGER, OIGNONS CONFITS, SAUCE TARTARE

– POP CORN CARAMÉLISÉ, SAUCE CHOCOLAT

Jeudi 24 septembre 2020 :

– ROUGAIL SAUCISSES

Vendredi 25 septembre 2020 :

– MINESTRONE DE LÉGUMES

– ESCALOPE MILANAISE, SALADE CAPRESE

#TousEnCuisine Découvrez le menu de la semaine concocté par @cyril_lignac 😋🍽

Êtes-vous prêt.e.s à cuisiner ?

📺 Du lundi au vendredi à 18.40 pic.twitter.com/XXtiWLZ647 — M6 (@M6) September 21, 2020

Ne reste plus qu’à connaître les instructions et les différentes étapes pour réaliser les recettes.

Rendez-vous ce soir pour le premier numéro de la semaine de « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

