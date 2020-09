Demain nous appartient spoiler : Clémentine et Sacha en couple ! (VIDEO)

5 ( 5 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Clémentine et Sacha se tournent autour depuis déjà plusieurs semaines dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire que c’est électrique et souvent compliqué entre eux !



Annonces



Annonces

Mais dans quelques jours, Clémentine et Sacha vont se rapprocher et s’embrasser !



Annonces



Annonces



Annonces





Au premier abord, Clémentine ne voyait d’un très bon œil l’arrivée de Sacha à Sète. Malgré leur concurrence et leurs différents, les deux profs de sports se plaisaient, sans vraiment se l’avouer. Réunis sur la plage, ils saisissent cette occasion pour concrétiser cette attirance enfouie.

Demain nous appartient spoiler un nouveau couple à Sète



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés