Un si grand soleil : Louise parle, Akim et Lucille emménagent, ce qui vous attend mardi 29 septembre (épisode n°491 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Alors on peut déjà vous dire que dans l’épisode 491 du mardi 29 septembre, Louise va enfin se décider à parler à la police !



En effet, Becker met la pression à Louise, qui balance sa commanditaire mais sans savoir son identité ! Elle explique que cette femme voulait la mort d’Alice…



Alex va interroger les Bastide et leur demande si quelqu’un s’est intégré à leur vie récemment et ils ne pensent pas à lui parler de Xavier… Alice y pense plusieurs heures plus tard et en parle à Julien. De son côté, Xavier veut que sa mère dise toute la vérité à la police. Elle refuse, Xavier veut la dénoncer.

Quant à Akim, il va déclarer son amour à Lucille et ils décident de vivre ensemble.



De son côté, Inès découvre que Jules s’est fait frapper. Sa mère veut porter plainte et contacte Florent. Enzo s’excuse, en larmes, et Jules décide de passer l’éponge.

Rendez-vous mardi 29 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

