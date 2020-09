« Indiana Jones et le temple maudit » : 5 choses à savoir sur le film proposé par M6 ce soir

4.9 ( 12 )



« Indiana Jones et le temple maudit » est au programme télé de ce mercredi 2 septembre 2020. Après le succès du premier volet, c’était la semaine dernière sur M6, la chaîne poursuit la diffusion de la célèbre saga avec le deuxième film de la franchise « Indiana Jones et le temple maudit ».



« Indiana Jones et le temple maudit » : résumé, histoire, synopsis

Après un combat au-dessus de l’Himalaya, Indiana Jones, accompagné de son acolyte Demi-Lune et de la chanteuse de cabaret Willie Scott, finit par s’écraser en plein cœur de l’Inde, dans un village où les enfants ont été capturés pour travailler de force dans une mine surprotégée. Le trio est reçu par un enfant maharadjah, souverain du lieu, mais qui est sous la domination des redoutables mollahs Ram et Chattar Lal depuis le vol d’une pierre magique. Indy décide alors de libérer les enfants, rendre le pouvoir au jeune maharadjah et ramener cette pierre dans le petit village…

5 choses à savoir sur votre film

– Sharon Stone était pressentie pour camper le rôle féminin principal du film. Mais c’est finalement Kate Capshaw qui a été choisie. Pour l’anecdote, cette dernière est devenue quelques années plus tard la femme de Steven Spielberg (le réalisateur, ndrl).

– Le début du film se déroule au « Club Obi-Wan », un clin d’œil au personnage d’Obi-Wan Kenobi de la trilogie Star Wars.



– Malgré son succès critique et public, Steven Spielberg a avoué que ce film était celui de la franchise qu’il aimait le moins

– Les équipes du film avaient prévu de tourner en Inde. Devant le refus des autorités, c’est au au Sri Lanka que leurs caméras se sont posées.

– Le film a été multi-récompensé

– BAFTA Awards 1985 : Meilleurs effets visuels pour Dennis Muren, Michael J. McAlister, Lorne Peterson et George Gibbs

– Oscars 1985 : Meilleurs effets visuels pour Dennis Muren, Michael J. McAlister, Lorne Peterson et George Gibbs

– Young Artist Awards 1985 : Meilleur second rôle masculin pour Ke Huy Quan

– Box office : 333 millions de dollars de recettes à travers le monde et 5 683 254 entrées dans les salles obscures françaises

« Indiana Jones et le temple maudit » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière le tout premier film « Les aventuriers de l’Arche perdue » s’est adjugé la première place des audiences en réunissant 3.36 millions d’inconditionnels pour 18.4% de part de marché.

Audiences TV prime mercredi 26 août 2020 : M6 en tête avec « Les aventuriers de l’Arche perdue » devant TF1 et « The Resident » https://t.co/3Kri487y0N #TéléMédias #audiences #TheResident pic.twitter.com/vZfWFOCyAG — Stars Actu (@starsactu) August 27, 2020

Qu’en sera t-il ce soir alors que France 2 dégaine un inédit de sa série Alex Hugo ?

