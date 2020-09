Les « 12 coups de midi » vidéo replay : Carla s’invite dans l’émission, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

4.6 ( 14 )



Annonces





Les « 12 coups de midi » vidéo replay. En ce mardi 1er septembre 2020, début d’un nouveau mois dans les « Douze coups de midi » de TF1. L’occasion d’une petite surprise pour les fidèles du jeu. Quant à l’étoile mystérieuse, elle a continue de bien porter son nom…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Commençons par la seconde victoire de Léo, le nouveau maître de midi. Hier il a fait tomber 500 euros supplémentaires dans sa cagnotte. Après 2 participations, et 2 victoires, le montant de sa cagnotte s’élève donc à 1.000 euros.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, dite étoile de midi, rien de nouvea à l’horizon. On a toujours cette image de fond avec des palmiers et du sable (selon les rumeurs c’est une place de Louxor en Égypte) et un vélo.

Et il ne s’agit pas de : Laurent Gamelon, Rihanna, Bernard Montiel, Benoît Magimel, George Clooney, Pamela Anderson, Vin Diesel, Mariah Carey, Brad Pitt, Lilian Thuram, Teddy Riner, Shy’m.



Annonces





Les « 12 coups de midi » vidéo replay : Carla s’invite

Et hier la jeune et jolie Carla était l’invitée des « 12 coups de midi »… L’interprète du titre que vous avez entendu tout l’été (Bim Bam Toi, ndrl) nous a offert une petite chorégraphie à distance. Vous n’y étiez pas ? Séance de rattrapage tout de suite…

Le succès d’audience ne se dément pas

N’en déplaise à certains, le succès du jeu de Jean-Luc Reichmann – il ne quitte pas TF1 contrairement aux rumeurs – ne se dément pas. Hier midi encore 3.2 millions de fidèles et 36% de part de marché. C’est juste ENORME !

📊[AUDIENCES] Superbes performances pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3.2M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 25% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann 🎉 pic.twitter.com/yGJzPeIbCc — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) September 2, 2020

Votre jeu « Les 12 coups de midi » vous donne rendez-vous aujour’hui, mercredi 2 septembre 2020, à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

Léo va t-il rester maître de midi ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Un nouvel indice va t-il enfin apparaître et confirmer la rumeur actuelle selon laquelle c’est un chanteur français qui se trouve derrière cette étoile de midi ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés