« Laëtitia » : nouvelle mini-série évènement dès le 21 septembre sur France 2

« Laëtitia » c’est une mini-série évènement en 6 épisodes que diffusera France 2 à compter du lundi 21 septembre 2020. Elle est adaptée de l’enquête d’Ivan Jablonka, « Laëtitia ou la fin des hommes » (Éditions du Seuil, ndrl), prix Médicis et Prix littéraire du Monde en 2016//



Cette série, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, revient sur une tragédie qui, loin d’être un simple fait divers, a bouleversé les Français et mis en lumière à la fois les fragilités liées à l’adolescence et les ressorts souvent invisibles d’une violence ordinaire.



A noter que la série sera proposée en intégralité en avant-première sur France.tv dès le vendredi 18 septembre à 6h.

« Laëtitia » : histoire, résumé, synopsis

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à La Bernerie-en-Retz, non loin de Pornic, une jeune fille de 18 ans, Laëtitia, est victime d’un terrible meurtre. Sur le thème de « l’Ange et le Monstre », la presse donne aussitôt à l’affaire un retentissement spectaculaire. Le public se passionne et transforme la victime en icône.



Ce fait divers « trahit » le monde dans lequel il se produit. C’est aussi un portrait détaillé de la France du début du XXIe siècle.

« L’affaire Laëtitia » ne montre pas seulement la sauvagerie de la mort de la jeune fille, il évoque aussi une violence ordinaire, quotidienne, presque invisible.

Casting : acteurs et personnages

Sophie BREYER (Jessica)

Marie COLOMB (Laëtitia)

Yannick CHOIRAT (l’adjudant-chef chargé de l’enquête)

Sam KARMANN (l’assistant paternel de la famille d’accueil)

Kevin AZAÏS (le père biologique)

Noam MORGENSZTERN de la Comédie-Française (le meurtrier)

Alix POISSON (l’assistante sociale)

Clotilde MOLLET (l’épouse de l’assistant paternel, famille d’accueil)

Guillaume MARQUET (l’officier de gendarmerie chargé de l’enquête)

Cyril DESCOURS (le juge)

François RAISON (le procureur)

« Laëtitia », ça démarre le lundi 21 septembre 2020 dès 21h05 sur France 2 et France.TV

