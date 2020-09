Plus belle la vie : ce soir, Thomas sous le choc (résumé + vidéo de l’épisode 4111 PBLV du 21 septembre 2020)

4.6 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4111 du lundi 21 septembre 2020 – Thomas et Gabriel sont de retour ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils rentrent de vacances et on peut dire qu’ils ne sont pas au bout de leur surprise ! Thomas est sous le choc face au comportement de son père…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4111

Riva et Thomas rentrent de vacances et ont la mauvaise surprise de voir que les serrures ont été changées. Thomas est remontée et Roland essaie de calmer le jeu en expliquant que Sophie a subi les coups de son mari et demande de la compréhension. Roland insiste pour que Thomas leur laisse l’appartement le temps de trouver une solution. De leur côté, Noé et Kilian deviennent très bons copains et Lola commence à se sentir exclue…

César propose son aide à Barbara, mais elle doute de sa sincérité. Pour prouver sa bonne foi, César fouille dans la chambre d’Helena et trouve la clef qui ouvre le coffre. Il s’empare des documents et veut les étudier avant de les remettre à Revel. Il demande à Barbara de lui faire confiance…



Mouss n’est pas trop en forme à l’entrainement et Christophe essaie de le motiver. Le jeune homme n’a que Mila en tête…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4111 du 21 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

