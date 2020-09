« Tous en cuisine » du vendredi 18 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

4.5 ( 11 )



« Tous en cuisine » du vendredi 18 septembre 2020. C’est en direct, c’est ce soir et avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Dernier numéro de la semaine pour de « Tous en cuisine » dès 18h40 sur M6 et sur 6Play.



Ce soir un plat et un dessert : CHILI CON CARNE et MIRABELLES AU SIROP

« Tous en cuisine » du vendredi 18 septembre 2020 : les deux recettes de e soir

CHILI CON CARNE

Les ingrédients pour 4 personnes



1 oignon épluché et émincé

1 cuil. à café d’ail râpé

15cl de bière blonde

1kg de viande hachée

1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre

400g de tomates concassées

2 cuil. à soupe de concentré de tomates

1 cuil. à café de cumin en poudre

2 cuil. à café de paprika

2 tasses de haricots rouges cuits

1 piment jalapeño vert

1 boîte de maïs cuit

Quelques brins d’origan

Chips de tortillas

2 avocats épluchés et coupés en morceaux

4 cuil. à soupe de crème fraîche (facultatif)

Quelques feuilles de coriandre fraîche

4 quartiers de citron vert

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet

1 poêle + 1 spatule

1 saladier ou plat de service

MIRABELLES AU SIROP

Les ingrédients pour 4 personnes

600g de mirabelles

150g de sucre

300g d’eau

Les ustensiles

1 casserole + 1 spatule

Pour savoir quoi faire de tout ça, il vous connaître les instructions et les différentes étapes. Alors rendez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Retrouvez également toutes les recettes sur les comptes des réseaux sociaux de M6, de Cyril Lignac ou sur le site partenaire CuisineAZ.

