The Voice du 18 mai : la demi-finale ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 18 mai 2024, extrait vidéo – C’est la demi-finale de la saison de The Voice qui vous attend ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, les battles, les cross-battles et les super cross-battles, les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – arrivent dans la dernière ligne droite avant la finale !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation de la demi-finale

Lors de cette demi-finale, huit talents vont offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles prestations de haut vol, démontrant toute l’étendue de leurs capacités. Pour la première fois dans l’aventure, les coachs et leurs talents auront l’honneur de chanter ensemble.

Nouvelle cette année : le vote sera confié au public et à un jury de quatre anciens talents de « The Voice » : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos. Le vote du public comptera pour 80% des voix, tandis que celui du jury représentera 20% (5% par juré).



Tous ont un seul objectif : atteindre l’ultime étape, la Grande Finale en direct !

Les équipes pour la demi-finale

La Team Vianney : Baptiste et Maëva

La Team Zazie : Alphonse et Lize

La Team Mika : Clément et Gabriel Lobao

La Team Bigflo et Oli : Adnaé et Iris

The Voice du 18 mai 2024, extrait vidéo

#TheVoice

BigFlo & Oli, Adnaé et Iris revisitent “Love The Way You Lie” d’Eminem et Rihanna 💥

Et on adore 🤩 RDV Samedi à 21h10 sur @TF1 et @tf1plus pour la Demi-Finale ✌ pic.twitter.com/XI8UFggoIP — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) May 16, 2024

The Voice 2024, ça continue ce samedi 18 mai 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.