Plus belle la vie : ce soir, Revel boucle l’enquête (résumé + vidéo de l’épisode 4110 PBLV du 18 septembre 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4110 du vendredi 18 septembre 2020 – Xavier Revel décide de boucler l’enquête sur le meurtre d’Alex Melmont ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, après les aveux de Stan, il refuse d’aller chercher plus loin alors qu’Eric est convaincu que c’est Sabrina qui a tué le psy…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4109

Revel fait une reconstitution de la scène de crime avec Stan. Pendant ce temps, Sabrina est convoquée au commissariat. En salle d’interrogatoire, elle est confrontée à Stan, qui persiste et signe qu’il a tué Melmont. Pour Eric, cette histoire n’est pas claire mais Revel décide de boucler l’enquête. Chez les Belesta, tout rentre dans l’ordre. Laetitia et Sébastien sont heureux de partir en week-end, et Kevin est réconcilié avec Emilie…

Sophie s’ouvre de plus en plus à Franck. Blanche lui fait remarquer qu’il est toujours attiré par le même genre de femme en détresse. Mathieu entre en contact avec sa belle-fille chérie Lola. De son côté, Baptiste arrive chez ses parents en colère et bien décidé à mettre la nouvelle famille dehors…



Annonces





Yvonne et Mouss font connaissance et s’apprécient. La vielle dame ne veut plus quitter la coloc…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4110 du 18 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés