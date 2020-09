Un si grand soleil en avance : Manu va-t-il retrouver Elsa ? (résumé + vidéo épisode n°475 du 4 septembre 2020)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Manu va-t-il finalement découvrir qu’Elsa est de retour à Montpellier ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? En effet, en allant voir Virgile, Manu va se retrouver tout proche d’Elsa…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 475

Manu vient voir Virgile au camping où il loge. Il lui demande si ça va, lui expliquant qu’on lui a dit qu’il n’allait pas bien… Virgile le prend mal quand Manu lui donne de l’argent. Il refuse l’argent et affirme ne pas avoir besoin de son aide, il veut juste qu’on le laisse tranquille ! Et à quelques mètres, Elsa les observe… Manu va-t-il découvrir qu’elle est revenue à Montpellier ?

Tandis qu’Akim se convainc que son passé est en train de le rattraper, un nouvel ennemi se dévoile. De son côté, Sofia se sent impuissante, et Manu cache un secret…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

