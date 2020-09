« Plus belle la vie » vidéo : PBLV s’offre 5 nouveaux génériques

5 ( 2 )

« Plus belle la vie » vidéo. Après autant d’années d’existence et de succès, votre série quotidienne « Plus belle la vie » pouvait bien s’offrir un nouveau générique. Et parce qu’on aime faire les choses en grand au sein de la grande famille de PBLV, les équipes de Telfrance ont imaginé 5 nouveaux génériques, 5 génériques différents à raison d’un pour chaque soir de la semaine…



À découvrir dès ce le lundi 7 septembre 2020 sur France 3 et bien sûr sur France.TV

« Plus belle la vie » vidéo : 5 nouveaux génériques dès le 7 septembre

De nouvelles images d’abord et donc un nouveau visuel, mais pas seulement. La chanson culte du générique a été quelque peu revisitée. Et cela risque de déboussoler plus d’un fan.

Nous vous proposons maintenant d’en découvrir un parmi les 5. Pour les autres jours de la semaine, rendez-vous chaque soir dès 20h20 sur France 3 et France.TV et ce à compter de ce lundi 7 septembre 2020.



