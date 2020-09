Un si grand soleil : Virgile et Antonin font la paix, un grave accident, ce qui vous attend lundi 14 septembre (épisode n°481 en avance)

4.6 ( 13 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le début du week-end et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 481 du lundi 14 septembre, Antonin va aller voir Virgile…



Annonces



Annonces

L’adolescent va expliquer à Virgile qu’il pense toujours à Léa et qu’il ne se pardonnera jamais pour l’incendie de l’escape game.



Annonces



Annonces



Annonces





Virgile lui répond que ce n’est absolument pas de sa faute et il s’excuse de l’avoir tenu pour responsable de la mort de sa fille. Ils font la paix et Antonin lui confie qu’il a des sentiments pour Anissa mais qu’il a l’impression de trahir Léa. Virgile lui dit de ne pas s’empêcher d’être heureux, même s’il n’oubliera jamais Léa.

Au commissariat, Elise organise une confrontation entre Stan et Anissa mais ça ne donne rien et Alissa est relâchée. Florent la raccompagne chez elle. De leur côté, Enzo et Inès déjeunent ensemble pour parler d’Anissa. Inès propose de créer une cagnotte en ligne pour l’aider et elle se rapproche d’un autre lycéen…



Annonces





Alice en veut toujours à Julien et ne veut pas rentrer à la maison. Elle passe l’après-midi avec Arthur et Manon, Louise les observe de loin et les prend en photos… Et alors qu’Akim n’a plus de nouvelles du maître chanteur, Eliott lui conseille de se méfier… En fin de journée, alors qu’elle appelle Julien, Alice a un accident de voiture avec Arthur ! Les freins ne répondent plus et elle s’encastre dans un arbre !

Rendez-vous vendredi 11 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés