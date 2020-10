4.8 ( 6 )



« 9-1-1 » du 1er octobre 2020. Votre équipe d’urgence préférée vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur 6PLAY pour la suite de la saison 3 inédite.



« 9-1-1 » du 1er octobre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 3 – épisode 11 : L’instant présent

Athena et sa famille se résignent à la décision difficile de Michael au sujet de sa santé. Chimney rencontre pour la première fois Albert, son demi-frère qui arrive de manière inattendue chez lui.

Saison 3 – épisode 12 : Célibataires

Athena enquête sur une femme qui ne se souvient pas d’avoir reçu une balle dans la tête. Eddie est obligé d’avoir une conversation difficile avec Christopher. Buck et Josh se désolent de leur statut de célibataire alors ce dernier s’inscrit sur un site de rencontres.



4 épisodes en rediffusion seront proposés ensuite dès 22h45.

Un nouveau succès d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les équipes du « 9-1-1 ». L’audience reste à un bon niveau. La semaine dernière 2.28 millions d’inconditionnels étaient au rendez-vous avec de très bonnes performances sur cibles et une place de leader auprès des moins de 50 ans et des ménagères.

#Audiences @M6 #911M6

Leader auprès des FRDA<50 et des -50 avec :

🚨19% auprès des FRDA<50

🚨18% auprès des -50

➡ 2,3 millions de tlsps pic.twitter.com/X6AmvmPSyE — M6Pro (@M6pro) September 25, 2020

« 9-1-1 » qu’elle est votre urgence ? Ce soir nos équipes sont en action … Les suivrez-vous de nouveau ?

