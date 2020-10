« Balance ton post » du 15 octobre 2020 : sommaire et invités ce soir sur C8

4.4 ( 9 )



« Balance ton post » du 15 octobre 2020. Tout comme la semaine dernière« Balance ton post » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h15 sur C8 ou en replay et streaming vidéo sur Mycanal. Une émission présentée par Cyril Hanouna.



« Balance ton post » du 15 octobre 2020 sommaire et invités de ce soir

Au sommaire ce soir l’insécurité grandissante dans notre pays. Mort de Victorine, attaque de policiers à Champigny-sur-Marne, Herblay… manifestations violentes, violences policières… 68% des français se sentent en insécurité selon un sondage !

Pour en parler :

✅ Cyril Hemardinquer, policier. Il nous expliquera en quoi la France est de plus en violente et reviendra notamment sur les multiples agressions contre les policiers survenues ces dernières semaines.



✅ Mara Kanté a été incarcéré 2 ans et demi suite à une erreur judiciaire. Aujourd’hui militant associatif en banlieue parisienne, il nous expliquera pourquoi selon lui, la France n’est pas plus violente qu’avant.

✅ L’un des 40 jeunes ayant attaqué le commissariat de Champigny-sur-Marne au moyen de barres de fer et de tirs de mortier a accepté de témoigner sous couvert d’anonymat.

Samedi, le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué par une quarantaine de jeunes au moyen de barres de fer et de tirs de mortier. L'un d’entre eux a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Découvrez l'intégralité de l'interview ce soir dans #BalanceTonPost pic.twitter.com/Ww95INcPM2 — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) October 15, 2020

✅ Isabelle est policière, sur le terrain. Elle témoignera anonymement et nous expliquera les dangers liés à son métier et sa peur au quotidien.

✅ Noël et Jordy, deux habitants de Champigny-sur-Marne, nous diront comment ça se passe exactement dans les banlieues et nous expliqueront quelle relation entretiennent les policiers et les habitants.

✅ Également en plateau Youssef, devenu le « héros » de l’attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Soupçonné pendant 10 heures d’être l’un des auteurs, il a en réalité poursuivi le terroriste et permis son arrestation.

Dès 21H15 dans #BalanceTonPost, Cyril Hanouna reçoit… pic.twitter.com/y8RNvTUh2d — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) October 15, 2020

« Balance ton post » est de retour ce soir dès 21h15 en direct sur C8 ou en replay et streaming vidéo sur Mycanal.

