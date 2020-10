« Ça peut vous arriver » : Julien Courbet en quotidienne dès le 2 novembre sur M6

4.6 ( 11 )



« Ça peut vous arriver », voilà la titre de l’émission quotidienne que proposera M6 dès le lundi 2 novembre 2020 chaque jour à partir de 10h05. Et c’est Julien Courbet qui sera aux commandes. !



Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, Julien Courbet va tout tenter pour résoudre vos problèmes. Il sera entouré pour l’occasion d’avocats et d’experts.

« Ça peut vous arriver » : présentation

Une malfaçon dans une habitation, une voiture vendue avec un vice caché, une robe de mariée livrée trop petite ou tâchée, un vol charter annulé et non remboursé… Nous sommes très souvent impuissants face à ce genre de situations de la vie quotidienne.

Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, Julien Courbet, entouré d’avocats et d’experts va tout tenter pour résoudre vos problèmes mais aussi apporter des infos juridiques et conseils spécifiques. Nouveauté sur M6,pour encore plus de proximité avec les téléspectateurs et pour mieux comprendre les enjeux de certains cas, Julien Courbet fera également appel à 5 envoyés spéciaux qui sillonneront les régions, recueilleront les témoignages des Français et illustreront chacun des cas en images.



📺 NOUVEAUTE 📺

Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, @courbet_julien, entouré d’avocats et d’experts, va tout tenter pour résoudre vos problèmes.

📅 Dès le lundi 2 novembre à 10.05 #CaPeutVousArriver pic.twitter.com/XaoEfuLvzY — M6 (@M6) October 13, 2020

JULIEN COURBET ET SES EXPERTS AU SERVICE DE TOUS… MAINTENANT SUR M6 “Ça peut vous arriver” donne la parole à toutes les parties pour que toutes les situations litigieuses trouvent un dénouement positif.

« Ça peut vous arriver » débarque chaque matin sur M6 à compter du lundi 2 novembre 2020 et bien sûr sur 6PLAY.

