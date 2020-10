Ce soir dans « Koh-Lanta, les 4 Terres », la tension monte (VIDEO épisode 7)

4.9 ( 9 )



Koh-Lanta les 4 Terres au programme TV de ce vendredi 9 octobre 2020 – Ce soir dans l’épisode 7 de « Koh-Lanta, les 4 Terres » l’affrontement entre rouges et jaunes reprend de plus belle après l’élimination d’Aubin vendredi dernier. Et les nerfs s’échauffent… Entre exploits personnels et tension sur les camps, l’aventure aux Fidji est pleine de surprise.



Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, il y aura trois conseils et donc trois éliminés. A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Aux Fidji, ils sont encore 17 naufragés en course à rêver de victoire et des 100.000 euros. Mais cela se mérite !

Entre faim et rancœurs, chacun doit tracer son chemin le plus droit possible. Mais certains s’agacent quand même et d’autres vont profiter d’une récompense festive à souhait.



Les destins ne sont pas tous les mêmes, mais ce qui compte, c’est rester !

Koh-Lanta les 4 Terres – les premières minutes de l’épisode du 9 octobre





