« Tous en cuisine » du 9 octobre : ingrédients et ustensiles pour la recette de Cyril Lignac ce soir

« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du vendredi 9 octobre 2020 – Déjà le dernier jour de diffusion ce vendredi soir pour l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine ». Et ce soir en direct, c’est une seule recette que le chef vous propose de cuisiner avec lui et son invité : un poisson en croûte de sel, vierge de légumes.



Et pour pouvoir cuisiner ce plat aujourd’hui devant votre télévision, on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser cette unique recette, la dernière de la saison.



« Tous en cuisine » du vendredi 9 octobre 2020 : ingrédients et ustensiles pour la recette d’aujourd’hui

PLAT : POISSON EN CROÛTE DE SEL, VIERGE DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes



1 poisson de 1kg 500 avec sa tête et ses écailles (si le poisson ne rentre pas dans votre four, faites couper la tête)

2kg de gros sel de Guérande

10cl de blancs d’œufs

Herbes sèches (thym, fenouil, origan)

Fondue de poireaux :

2 poireaux lavés et coupés en 2

20g de beurre

20cl de bouillon de légumes

Vierge de légumes :

12 tomates cerises lavées

1 courgette lavée

50g de brocoli coupé et lavé

1 citron jaune

Huile d’olive

Fleur de sel

Piment d’Espelette

Les ustensiles

1 plaque pour le four + 2 spatules de découpe

1 saladier

1 casserole + 1 spatule

1 saladier + 1 planche + 1 couteau éminceur

1 casserole + 1 écumoire + 1 saladier avec des glaçons

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

