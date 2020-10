Ce soir dans « Koh-Lanta, les 4 Terres », l’aventure est de plus en plus difficile (VIDEO épisode 6)

4.4 ( 7 )



Annonces





Koh-Lanta les 4 Terres au programme TV de ce vendredi 2 octobre 2020 – Déjà l’épisode 6 de « Koh-Lanta, les 4 Terres » ce soir sur TF1 ! Après l’élimination d’Adrien au premier conseil des rouges, l’aventure devient de plus en plus difficile et les candidats ont faim. Mais Denis Brogniart va leur annoncer du réconfort avec la récompense du jeu de confort : les coups de téléphone à leurs proches !



Annonces



Annonces

Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, il y aura trois conseils et donc trois éliminés. A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





Déjà plusieurs jours de privation pour les naufragés de Koh-Lanta et l’aventure va devenir encore plus difficile. La faim, l’éloignement, tout cela pèse sur le moral des aventuriers, qui est au plus bas.

Avec les nerfs à vifs, les choix à faire sont bien entendu source de conflit…



Annonces





Koh-Lanta les 4 Terres – extrait vidéo du 2 octobre

#KohLanta

La récompense qui fait rêver TOUS les candidats à ce stade de l'aventure. 🥰 (Indice : ☎️)

Faites le plein d'émotion vendredi soir à 21h05 sur @TF1 ! 📺

Regardez ! 👇 pic.twitter.com/XLg8JYJR4q — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) October 1, 2020



Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés