Demain nous appartient en avance : Amanda sort de la grotte (résumés + vidéo épisodes 779 et 780 DNA du 22 octobre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de épisodes 779 et 780 du jeudi 22 octobre 2020 – Ce soir exceptionnellement après la déprogrammation d’hier, retrouvez deux épisodes à la suite de votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et ça va être un grand moment pour Amanda, qui réussit à sortir de la grotte !



Deux épisodes inédits à découvrir de 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 779

Amanda retrouve la liberté ! Finalement sortie de l’enfer de la grotte, elle tente d’appeler les secours, sans succès. Pire encore, elle finit par s’écrouler d’épuisement et tombe dans les pommes. On dirait bien que le sort continue de s’acharner…

Ben prend une décision qui pourrait se révéler catastrophique pour tout son entourage. Alex décide de continuer les recherches, seul, coûte que coûte. Maxime se laisse convaincre par Sara et Bart d’envisager sérieusement une nouvelle option pour son avenir. Rose apprend une nouvelle inquiétante concernant son père, ce qui la décide quant à la proposition qu’il lui avait faite.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 780

Marianne et Martin sont très inquiets pour les disparus après une révélation alarmante. Ils décident de garder le secret pour eux. Victoire, elle aussi, cache quelque chose à Georges.

Quant à Maxime, il a pris une grande décision. Il ne reste plus qu’à savoir s’il va partager la nouvelle à Salomé ou non. Antoine se retrouve dans une position délicate : il doit choisir entre sa compagne et son fils.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 779 du 22 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

