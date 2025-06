Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Marseille après le passage du chef ? (30 juin)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant Tapas Rojas à Marseille le 30 juin 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Antonio dans son restaurant à Marseille, dans les Bouches du Rhône.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







En mars dernier, Philippe Etchebest s’est rendu au restaurant Tapas Rojas pour venir en aide à Antonio, un chef espagnol aux commandes de l’établissement depuis plus de dix ans, mais dont les clients ont déserté au fil des années.

Et on peut dire que le passage du chef a tout changé ! Ces derniers mois, les avis des clients sont unanimes et saluent la cuisine espagnole comme l’ambiance et l’amabilité du chef !



« Une super découverte en plein Marseille ! Tapas Rojas, c’est l’Espagne à portée de main : une ambiance chaleureuse, une cuisine pleine de saveurs et un service vraiment correct. » peut-on lire sur TripAdvisor.

Mission réussie donc pour le chef Etchebest, qui a permis à Antonio de redresser la barre.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.