Demain nous appartient spoiler : Ulysse entre la vie et la mort ! (VIDEO)

4.5 ( 11 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – C’est Ulysse qui a entrainé tout le monde dans la dramatique expédition urbex dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais alors qu’il a choisi de prendre sur lui en buvant l’eau de la grotte, il s’est empoisonné…



Annonces



Annonces

Et dans quelques jours, alors qu’Amanda lui parle, Ulysse est au plus mal, entre la vie et la mort…



Annonces



Annonces



Annonces





Sur les lieux de l’urbex, Amanda parvient à communiquer avec Ulysse, encore coincé dans la grotte. Lui et ses acolytes ont été empoisonnés par l’eau croupie et les médicaments envoyés par les secours ne font pas effet. En sanglots, Amanda assiste impuissante à l’affaiblissement d’Ulysse.

Demain nous appartient spoiler Ulysse au plus mal



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés