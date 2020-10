Demain nous appartient spoilers : Leïla au plus mal, un drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 12 au 16 octobre)

4.5 ( 10 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 octobre 2020 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce mouvementée pour les habitants de Sète !



En effet, l’expédition urbex menée par Ulysse ne va pas du tout se passer comme prévu… Bloqués dans une grotte, ils vont tous être portés disparus !

De son côté, Maxime va débuter une relation compliquée avec Salomé alors que pour les Beddiar et Samuel, le monde s’écroule avec l’annonce d’une terrible nouvelle concernant Leïla. En effet, elle a été victime d’un accident de voiture et est gravement brulée !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 12 au 16 octobre 2020

Lundi 12 octobre (épisode 772) : Flore et les proches d’Alex décident de faire un pas vers lui, touchés par son sort et ses efforts. Mais certains ne sont pas à l’abri de mauvaises surprises. Maxime se rapproche de plus en plus de Salomé, l’élève de l’Institut culinaire Auguste Armand. Georges se voit porteur d’une terrible nouvelle qui terrasse les Beddiar. De tous côtés, l’expédition d’urbex se prépare, tant bien que mal.

Mardi 13 octobre (épisode 773) : Les camps se polarisent par rapport à Alex : tandis que Flore l’aide à se reprendre en main, Chloé est dépitée par son comportement. Les enfants Delcourt ont du mal à supporter la situation. La famille Beddiar doit s’unir face à un événement tragique. Clémentine et Ulysse pensent avoir trouvé le lieu parfait pour leur expédition d’urbex.

Mercredi 14 octobre (épisode 774) : Tout le monde est rassemblé pour participer à l’expédition d’urbex… même ceux qui ne voudraient ou ne devraient pas être là ! Mais les choses ne se passent pas comme prévu… Les Beddiar ne parviennent pas à se remettre de leur chagrin. Samuel craque à son tour.

Jeudi 15 octobre (épisode 775) : Le commissariat est face à une situation inattendue : plusieurs Sétois semblent avoir disparu en même temps. Martin a peut-être une piste. Alors que Salomé accepte de passer du temps avec Maxime, une gêne s’installe entre eux. A Calvières, Auguste Armand accueille chaleureusement Rose et Antoine dans son Institut culinaire, mais les retrouvailles entre Rose et sa sœur sont glaciales.

Vendredi 16 octobre (épisode 776) : Au commissariat, la police délimite une zone de recherche si étendue que la tâche s’annonce difficile. Les disparus essaient de s’organiser, mais ils ne sont pas au bout de leurs peines. Maxime commence à craquer : il ne sait plus où donner de la tête avec Salomé. Il décide de changer d’attitude… Alors qu’Anaïs, Enzo et Noémie travaillent à un gâteau de mariage, Noémie reçoit un appel du chef pâtissier Teyssier qui la perturbe beaucoup.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 5 au 9 octobre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

